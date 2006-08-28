Чи прислухатиметься парламент до думки Президента

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що наступна сесія парламенту буде продуктивною.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам О.МОРОЗ наголосив, що депутати працюватимуть над розв’язанням нагальних проблем.

Відповідаючи на запитання, чи очікує він, що наступна сесія буде бурхливою, О.МОРОЗ сказав: «бурхливість, якщо вона спрямована на вирішенням питань, які стоять перед парламентом, то я таку бурхливість вітаю». При цьому він додав, що у будь-якому разі сесія буде робочою і на ній не буде витрачатись час на порожні дискусії та порожні декларації.

Відповідаючи на запитання, чи буде парламент прислуховуватись до думки Президента щодо необхідності впровадження реформ, в тому числі в судовій і правовій сферах, О.МОРОЗ зауважив, що спочатку необхідно докорінним чином перебудувати роботу парламенту. Він підкреслив, що законодавчий процес повинен йти попереду виконавчої влади і повинен бути зорієнтованим на ті зміни, які необхідні суспільству. «А це означає, що не потрібно в комітеті із скирти пропозицій вибирати документи або на лобістській основі, або якимсь іншим чином і потім розглядається на Верховній Раді, а потрібно йти за логікою законодавчих робіт, доводити завдання до комітету і комітет повинен працювати, готуючи потрібний документ до першого і другого читання, виходячи з того, що потрібно суспільству на перспективу», - сказав голова ВР.

О.МОРОЗ підкреслив, що якщо говорити про потреби суспільства, то судова і правова реформа необхідні і тому в плані роботи парламенту, який до кінця тижня буде вже готовий, передбачається ряд законодавчих актів, що стосуються цієї сфери.