НУ-НС обіцяє опублікувати свої принципи в чотирьох розділах

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” найближчим часом оприлюднить програмні засади своєї участі у формуванні нового складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, згаданий документ складатиметься з чотирьох розділів і стане підставою для проведення переговорів щодо формування нового складу коаліції за участю НУ-НС.

При цьому він зауважив, що НУ-НС не вестиме переговори про формування коаліції з Партією регіонів та КПУ.

«Щодо усіх інших фракцій, то наші принципи повинні бути прийняті і ними. І ми не знімаємо тих питань, які раніше стояли на порядку денному», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також наголосив, що БЮТ повинен припинити участь у “фактичній більшості” з Партією регіонів. Тільки після цього, за його словами, “Наша Україна – Народна самооборона” сприйме як офіційну пропозицію БЮТ щодо формування нової коаліції у складі БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина.