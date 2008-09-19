У НУ-НС замислилися, що буде далі – Лукашенко чи Лукашенчиха

Виявляється, у блоці НУ-НС є депутати, які ще з моменту оголошення результатів останніх виборів, розуміли, що коаліція БЮТу з регіоналами є неминучою. У наявності такого чи то передчуття, чи то передбачення сьогодні з парламентської трибуни зізналася нардеп від НУ-НС Лілія Григорович. “Коли я побачила після останніх виборів, що партія регіонів і "Блок Юлії Тимошенко" мають разом понад 300 голосів, я так і знала, обов’язково зроблять, тільки питання коли”.

Тепер (враховуючи серйозне запізнення попередження про небезпеку “ширки”?) Григорович оголосила свій наступний прогноз, не очікуючи, поки подія станеться. На думку нардепа, найближчим часом між фактичними членами ще нествореної нової коаліції має розвернутися змагання, хто зможе більше догодити Москві.

“Я безкінечно чула від нинішнього Прем’єр-міністра, за якого, до речі, неодноразово голосувала, те саме, що й виборці, дайте мені голосів, я щось хочу зробити. Що хочуть зробити? Та ту ж таки парламентську республіку, яка прописана у працях кремлівського політтехнолога Дугіна, - ствердила Григорович. - А хто не вірить, прошу взяти і прочитати. Так найлегше розмити український суверенітет. А що буде далі? А далі в нас піде конкуренція, хто ж в Україні краще зігнеться перед білокам’яною? В жіночому кніксені, чи в чоловічому коліноприклонному поклоні, тобто що буде далі, Лукашенко чи Лукашенчиха”.