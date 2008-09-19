Луценко розповсюдив дезу

У НУ-НС заявляють, що інформація, розповсюджена від імені міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про те, що нібито представників «Народної самооборони» не запросили на засідання політради блоку «Наша Україна - Народна самооборона», не відповідає дійсності.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво блоку, за словами керівника секретаріату фракції НУ-НС Вадима ШКУРІНА, на засіданні політради були присутні представники «Народної самооборони» Тарас СТЕЦЬКІВ і Кирило КУЛІКОВ. На засідання також був запрошений представник «Народної самооборони» Олег НОВІКОВ, однак не взяв у ньому участі.

Керівник секретаріату фракції нагадав, що міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО не є членом політради блоку НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня. Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що представників “Народної самооборони” не запросили на вчорашнє засідання політради блоку НУ-НС.

“Нашого представника не запросили на засідання політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, на якому обговорювався можливий формат коаліції з Блоком Литвина. Нам просто про це не повідомили”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він нагадав, що депутатська група “Народна самооборона” внесла пропозицію про необхідність розгляду питання про можливе створення коаліції за участю фракції Блоку Литвина для її розгляду на засіданні фракції НУ-НС. “А коли це питання обговорювалось на політраді, не довели навіть до нашого відома", - наголосив він.