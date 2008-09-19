Кріль знає, що заважає БЮТ і ПР створити коаліцію

Народний депутат (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що створенню коаліції БЮТ і Партії регіонів заважає неможливість поділити урядові посади.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Офіційному оформленню коаліції БЮТ-ПР заважає традиційна для української політики боротьба за владні повноваження. Каменем спотикання між партнерами стали суперечності у розподілі урядових портфелів», - вважає лідер ЄЦ.

За інформацією І.КРІЛЯ, Партія регіонів претендує на Міністерство транспорту, тоді як БЮТ готовий віддати їм лише “Укрзалізницю”.

Крім того, зазначив депутат, “регіонали” пропонують на посаду керівника Міністерства палива й енергетики Юрія БОЙКА, який є близьким до компанії “Росукренерго”, а колишня очільниця “Єдиних енергетичних систем” і нинішній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вже давно хоче замінити цю компанію на близьку до неї структуру, щоб і надалі утримувати контроль над постачанням газу в Україну.

«Я переконаний, що від діяльності нової коаліції країна нічого корисного не отримає. Ми лише спостерігатимемо, як у банці і далі будуть вовтузитися, поїдаючи один одного, павуки», - сказав І.КРІЛЬ.