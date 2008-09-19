Ющенко обіцяє: жодних силових методів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає мізерними перспективи існування коаліції у складі БЮТ, Партії регіонів та Комуністичної партії України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами у Луганську.

В.ЮЩЕНКО вважає, що ці політичні сили не зможуть об`єднатися для реалізації національних пріоритетів України.

«Ця коаліція може відбутися, але в її основі не можуть стояти національні інтереси...Неприроднім є, що БЮТ зі своєю ідеологією формулював загальнонаціональні інтереси у майбутньому союзі з комуністами чи Партією Регіонів», - сказав Президент.

За його словами, для того, щоб коаліція у такому форматі була створена, її учасникам доведеться відмовитися від ряду ключових пріоритетів, які ці політичні сили декларували до цього. Зокрема, у випадку БЮТ йдеться про приєднання України до ПДЧ та необхідність збереження блоком невизначеної позиції щодо російсько-грузинського конфлікту та перебування ЧФ РФ у Криму.

Окрім того, при узгодженні внутрішньополітичних інтересів цих політичних сил проблемою номер один, на думку В.ЮЩЕНКА, стане неможливість рівноцінного розподілу посад між їхніми лідерами.

«Найбільше, що об`єднує цих людей, - це крісло прем`єр-міністра. Але найбільша проблема в тому, що крісло – одне», - сказав Президент, додавши що ще однією посадою, яка б змогла у даному випадку врівноважити інтереси цих політиків, є посада Президента, але до виборів глави держави ще півтора роки.

«Який союз може чекати півтора роки? Тоді треба приймати концепцію дестабілізації внутрішньої ситуації, щоб країна була поставлена вверх ногами, і були організовані дострокові вибори всіх і вся», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що усі дії згаданих політичних сил, починаючи з 2 вересня, спрямовані на те, щоб наприкінці осені в результаті дестабілізації всієї вертикалі виконавчої влади країна прийшла до дострокових президентських і парламентських виборів і виборів до місцевих рад.

Водночас, Президент зауважив, що виборці і БЮТ і ПР вочевидь не сприймають їхнього гіпотетичного союзу.

«Прем`єр-міністр вважала, що можна одягти українську сорочку двічі на рік, двічі приїхати на Львівщину, тричі сказати з галицьким акцентом «любі мої», - і західна Україна на колінах», - сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що західні регіони натомість хочуть побачити реалізацію тих національних пріоритетів, про які було домовлено між демократичними силами.

«Розмін кріслами, розмін маленькими мотиваціями сьогодні нікого не турбує. Нація живе абсолютно іншими очікуваннями», - вважає глава держави. На його думку, сьогодні прем`єр-міністр має вибір: чи вона відстоює національні інтереси, які є для неї першочерговими у політиці, чи вона лобіює власні інтереси і для цього потребує інших партнерів.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО хотіла б бачити дві коаліції - між БЮТ і НУ-НС, оскільки «демократична коаліція гарно сприймається західною спільнотою та електоратом, а другу - де-факто для реалізації тих справ, які в демократичних колах є немислимі». «Для Прем`єр-міністра своє приватне амбітне коштує дорожче за національну стабільність та національні пріоритети», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Також Президент вчергове запевнив, що політична криза в Україні буде вирішуватися демократичним шляхом.

«Жодних силових методів, щоб дати відповідь на події в українському парламенті, мною вжито не буде», - сказав він, додавши, що в Україні є достатній демократичний ресурс, свобода слова, щоб політична криза була розв`язана.

За інформацією Президента, переговори між БЮТ, “регіоналами” та комуністами відбуваються досить добре, демонстрацією чого є злагоджена робота цих політичних сил у парламенті.

Коментуючи ці контакти, В.ЮЩЕНКО заявив, що готовий вітати будь-який переговорний процес, оскільки це право політичних сил парламенту. «Якщо будуть в цьому союзі досягнуті кінцеві домовленості, я як Президент і це прийму. Я не буду робити ревізії тим чи іншим намаганням створити коаліцію в стінах парламенту», - сказав Президент.

«Але якщо політичні партнери свого слова не скажуть, тоді своє слово буде говорити Президент країни», - заявив глава держави.

Він запевнив, що налаштований конструктивно і дає можливість парламентаріям знайти вихід із кризи самостійно, водночас нагадавши, що на створення коаліції Конституція відводить 30 днів.