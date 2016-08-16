Клімкін виключив розрив Києвом дипвідносин з Росією: "У нас там мільйони українців"

Про це в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

"Ми підтримуємо дипломатичні відносини, незважаючи на російську агресію. У нас мільйони українців в Росії, про яких ми повинні дбати. Якщо Росія вирішить (розірвати відносини - УНІАН), тоді це її відповідальність", - заявив міністр.

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Як повідомлялося, 12 серпня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв припустив, що Москва може розірвати дипломатичні відносини з Україною після нібито спроб української розвідки організувати диверсії в окупованому Криму.

«Я б не хотів, щоб це так закінчувалося, але якщо варіанти впливу на ситуацію не залишиться, то президент таке рішення, напевно, може прийняти. Остаточно це рішення приймається президентом країни, який веде зовнішню політику нашої держави», - сказав Медведєв.

У ФСБ Росії 10 серпня заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання «групи диверсантів». У свою чергу президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.