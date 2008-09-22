Російські військові кораблі готові до походу в Америку

Загін кораблів Північного флоту до дальнього походу готовий, заявив кореспондентові РІА Новини в Сєвєроморську заступник головнокомандуючого Військово-морського Флоту РФ віце-адмірал Микола Карачун.

"Навчальна і бойова зброя на кораблях є, вона справна і перевірена, кораблі технічно справні, всі екіпажі кораблів укомплектовані на 100 %, запасні частини - на борту кораблів і на судах забезпечення", - заявив Карачун.

Він висловив надію, що в разі виникнення якихось несправностей кращі російські журналісти, яких беруть із собою, допоможуть в цьому випадку флоту. "Недарма ж вони проходили кращий відбір, і найкращі з них потрапили в цей відповідальний дальній похід", - сказав заступник головнокомандувача ВМФ.

Найближчим часом загін кораблів Північного флоту, що стоїть на рейді Сєвєроморська, вийде з головної бази і попрямує в Атлантику для відпрацювання навчально-бойових завдань, одним з епізодів яких будуть військово-морські навчання з кораблями Венесуели.