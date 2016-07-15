Сенат США затвердив Марі Йованович на посаді нового посла в Україні, Пайєтта перевів у Грецію

Про це стало відомо з Twitter журналіста New York Times Девіда Гершенгорна.

"Марі Л. Йованович затверджена Сенатом послом США в Україні замість Джеффрі Пайєтта в критичний момент історії країни", - йдеться в повідомленні.

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Журналіст також зазначив, що Пайєтта переведено в Грецію.

"Сенат США тільки що підтвердив Пайєтт стане послом в Греції; закінчуючи історичну роль в Україні під час революції, війни і початкового відновлення", - зазначив журналіст.