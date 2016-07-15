Сенат США затвердив Марі Йованович на посаді нового посла в Україні, Пайєтта перевів у Грецію
13:26, 15 липня 2016Політика
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Сенат США затвердив послом в Україні Марі Йованович замість Джеффрі Пайєтта.
Марі Йованович стала новим послом США в Україні / asbarez.com
Про це стало відомо з Twitter журналіста New York Times Девіда Гершенгорна.
"Марі Л. Йованович затверджена Сенатом послом США в Україні замість Джеффрі Пайєтта в критичний момент історії країни", - йдеться в повідомленні.
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Журналіст також зазначив, що Пайєтта переведено в Грецію.
"Сенат США тільки що підтвердив Пайєтт стане послом в Греції; закінчуючи історичну роль в Україні під час революції, війни і початкового відновлення", - зазначив журналіст.
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