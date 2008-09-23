Нунсівців у лоб питали про переговори з Партією регіонів

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС) назвав «провокаційною брехнею» розмови про те, що НУ-НС веде переговори з Партією регіонів щодо створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи вчорашню заяву народного депутата від Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що під час засідання фракції НУ-НС «ми прямо в лоб запитали, чи веде хтось консультації або переговори з фракцією Партії регіонів щодо створення коаліції». За його словами, жодна людина не заявила про це.

Як наголосив Р.ЗВАРИЧ, такі заяви щодо ведення переговорів можна назвати «провокаційною брехнею».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня О.ЄФРЕМОВ заявив, що представники Партії регіонів ведуть переговори про створення коаліції і з членами фракції «Наша Україна – Народна самооборона». За його словами, від фракції Партії регіонів для переговорів з фракцією НУ-НС визначено народного депутата Бориса КОЛЕСНІКОВА.