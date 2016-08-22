Посольство Великобританії записало відеопривітання до Дня Незалежності України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі дипломатичної установи.

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На відео співробітники місії, британці та українці зачитали уривок з “Марусі Чурай” Ліни Костенко "Буває часом сліпну від краси".

"Другий рік поспіль ми вирішили привітати українців саме віршем. Рядки Ліни Костенко надзвичайно поетичні та правдиві: "Така краса, висока і нетлінна, Що хоч спинись і з Богом говори,"- зазначили у прес-службі посольства.

Відео зняли ровесниці української незалежності творче тріо Young Blood.

Нагадаємо, минулого року співробітники Посольства продекламували вірш Василя Симоненка "Любіть Україну".

Переглянути відео можна за посиланням: http://bit.ly/25-Independence-video