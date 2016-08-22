ГПУ готує матеріали для оголошення про підозру Путіну і Медведєву - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Працюємо", - сказав він, відповідаючи на питання про те, коли ГПУ винесе повідомлення про підозру Путіну і Медведєву.

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Нагадаємо, за словами Луценка, 8 серпня Генпрокуратура повідомила про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України 18 високопоставленим чиновникам РФ, серед яких міністр оборони РФ Сергій Шойгу і радник президента Росії Сергій Глазьєв.