Парубій прибув до ГПУ на допит у справах Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам біля будівлі Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

“Як повідомили мені у прокуратурі, допит стосуватиметься подій на Майдані. І я завжди на подібні заклики відгукуюся. І хочу сказати, що вже давав дуже багато годин свідчень щодо подій на Майдані”, - сказав Парубій. Він висловив сподівання, що слідчі, можливо, мають якісь нові встановлені дані, які необхідно доповнити.

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Спікер наголосив, що зробить все можливо для того, щоб пролити світло на події на Майдані і щоб винні у розстрілах людей були покарані. “Я готовий віддавати тому увесь необхідний час”, - додав він.

Голова парламенту зауважив, що допит може тривати 5-6 годин.

На уточнення, щодо якого конкретно періоду часу він має давати свідчення, Парубій зауважив, “наскільки попередньо говорили — про події на Майдані і про події на початку АТО”. “Тобто, період секретаря РНБО, період Майдану”, - сказав спікер і наголосив, що вже давав багатогодинні свідчення щодо усіх періодів подій на Майдані.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що на допит до ГПУ викликається голова Верховної Ради Андрій Парубій та голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.