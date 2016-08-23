"Прокуратура серйозніше взялася": Парубій прокоментував допит у ГПУ в справі Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам біля будівлі Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України після допиту.

На питання, чи вважає він, зважаючи на сьогоднішній допит і поставлені питання, що прокуратура серйозніше взялася за справу Майдану, Парубій сказав: «Я можу сказати, що серйозніше. І явно можу сказати, що у слідчих є бажання і ентузіазм. Я на це дуже розраховую»

Водночас спікер додав, що розуміє складнощі, які є при розслідуванні, зокрема, через те, що «підрозділи, які штурмували Майдан, не дуже хочуть давати свідчення з того приводу».

Коментуючи допит, Парубій зауважив, що йому фактично довелося знову з самого початку переповідати всю історію Майдану. За його словами, слідчих особливо цікавила структура Майдану і Самооборони. «Мені довелося розповідати про те, як створювалася Самооборона, про кожну сотню, як відбувалося управління Самообороною. Також, як будувалося наметове містечко, штаб Національного порятунку, рада Майдану», - сказав голова парламенту та додав, що деякі моменти він деталізував під час допиту.

Спікер також повідомив, що пообіцяв «запросити і сотників Самооборони, які зможуть дати детальнішу інформацію про той чи інший період Майдану, яка цікавить слідчих», а також надати усі необхідні документальні дані з архіву Самооборони Майдану, які не згоріли під час пожежі у Будівлі профспілок.

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Крім того, Парубій пообіцяв, що надалі максимально залучить до розслідування і народних депутатів, яких прокуратура теж захоче допитати. «Моя вимога була одна, і моє прохання до хлопців було одне – чим швидше сказати суспільству і назвати винних у розстрілі людей на Майдані. Мені довелося сказати свою думку, що вважаю неприйнятним, що ми за 2,5 роки не маємо чітких і виразних даних про злочинців, і відповідно суспільство чекає результатів», - наголосив Парубій.

За його словами, під час допиту він також говорив щодо російського сліду на Майдані. «На моє глибоке переконання, я є не слідчий і не юрист, але ж той слід був присутній і відчувався упродовж всього Майдану – на тому я давав особливий наголос і особливі деталі відповідав», - повідомив спікер.

Далі, за його словами, планується, що на інших допитах він розповідатиме «про період РНБО, про Луганськ». «Я десять днів, відразу після захоплення Служби безпеки, був у Луганську і вів переговори про звільнення адміністративних будівель. І власне слідчий по цій справі попросив у найближчий час, щоб я міг дати такі ж самі детальні свідчення про події АТО і події на окупованих територіях», - розповів голова парламенту.