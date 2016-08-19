Прес-секретар Луценка спростувала інформацію про відмову ГПУ Януковичу

Про це УНІАН заявила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

“Інформація не відповідає дійсності. Напевно, хтось неправильно зрозумів і витлумачив слова Юрія Луценка, сказані ним на вчорашній прес-конференції", - сказала Сарган.

Раніше видання ZN.UA з посиланням на джерело в ГПУ повідомило, що Януковичу відмовили у клопотанні про очній ставці з керівниками держави.

"Клопотання отримано нами ще кілька днів тому, сьогодні ми відмовили. Для того, щоб проводити одночасний допит необхідно мати попередні показання осіб. Янукович, як відомо, свідчення ще не дав", - сказало джерело в ГПУ.

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Він нагадав, що Генпрокуратура направила вже 3 запити в Російську Федерацію про встановлення місцезнаходження Януковича для проведення його допиту, а також 6 запитів щодо його затримання та екстрадиції в Україну, однак всі запити залишилися без відповіді. Від допиту в українському посольстві в РФ Янукович теж відмовився.

Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Віталія Сердюка, екс-президент Янукович зажадав від Генпрокуратури провести одночасний допит його і президента України Петра Порошенка, екс-прем'єра Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради Андрія Парубія, мера Києва Віталія Кличка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших посадових осіб, яких прокуратура викликала для дачі свідчень у справі Майдану. При цьому Сердюк зазначив, що Янукович готовий дати очну ставку в режимі відеоконференції.

18 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що готовий організувати Януковичу очну ставку з керівниками держави у разі його прибуття в Київ.