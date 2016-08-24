Прем’єр-міністр Канади привітав Україну з Днем Незалежності
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Україну з нагоди 25-ї річниці її Незалежності, заявивши, що приєднується до святкування разом із українською громадою в Канаді й у всьому світі.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Із цієї знаменної нагоди ми повторюємо нашу тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Канада повністю підтримує Україну в її важливих кроках до більшої безпеки, добробуту й економічної незалежності», – мовиться в заяві.
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Трюдо нагадав, що Канада пишається тим, що стала першою західною країною, яка визнала декларацію незалежності України 1991 року. «Енергійна громада канадців українського походження, майже 1 мільйон 300 тисяч, зробила незмірний внесок у розбудову Канади й допомогла створити міцні і тривкі відносини між нашими країнами», – додав він.