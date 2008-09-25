Тимошенко: коаліцію розвалила не рука Москви, а руки, "які ніколи не крали"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що політикам, які піднімають свій рейтинг на темі розколу України, немає місця в політиці. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я дуже берегтиму цілісність і мир в країні... Думаю, що якщо хтось на цьому робитиме рейтинги, то ми думатимемо про те, як таких політиків прибирати з політики», - сказала прем`єр. На її думку, «робити свої рейтинги на розколі України, ініціації та підтримці локальних військових конфліктів, не дай Бог, це якраз антиукраїнська політика. А те, що там мітинги проводять, то я хочу сказати, що для бездарних політиків, які скотилися до рейтингу в 4%, сьогодні піднімати рейтинг можна тільки такими домкратами як «рука Москви», «московський кремлівський сценарій». Я думаю, що така технологія повинна бути заборонена і між демократичними силами». «Я думаю, що не «рука Москви» і Кремля розвалила демократичну коаліцію, а як раз руки, які ніколи не крали, це зробили», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона в черговий раз заявила, що і надалі терпітиме всі заяви і дії в свою адресу Секретаріату Президента, РНБО і самого Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який, за її словами, «коли виїжджає за кордон, збирає західні ЗМІ і просто ганьбить прем`єра, уряд так, як може».

«Я це терпіла і терпітиму не тому, що у мене немає гордості, а тому, що я просто служу Україні, на відміну від тих людей, які займаються політиканством», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.