СДПУ(о) повертається у велику політику
12:30, 26 вересня 2008Політика
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"Партія не продається!"
Соціал-демократична партія України (об`єднана) ще повернеться у велику політику.
Про це газеті «Дело» (№ 174 від 26 вересня 2008 року) заявив заступник голови партії Ігор ШУРМА.
Зокрема, він зазначив, що екс-лідер СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК постійно консультує вітчизняних політиків, і ця обставина сильно дратує Президента Віктора ЮЩЕНКА. (За даними Міністерства юстиції України, головою СДПУ(о) є Юрій ЗАГОРОДНІЙ –УНІАН.)
У свою чергу, повідомляє «Дело», рядові співробітники офісу СДПУ(о) сподіваються, що найближчим часом партію чекають великі зміни.
Видання також інформує, що на жовтень намічене проведення чергового з`їзду цієї політичної сили.
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