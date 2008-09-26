СДПУ(о) повертається у велику політику

Соціал-демократична партія України (об`єднана) ще повернеться у велику політику.

Про це газеті «Дело» (№ 174 від 26 вересня 2008 року) заявив заступник голови партії Ігор ШУРМА.

Зокрема, він зазначив, що екс-лідер СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК постійно консультує вітчизняних політиків, і ця обставина сильно дратує Президента Віктора ЮЩЕНКА. (За даними Міністерства юстиції України, головою СДПУ(о) є Юрій ЗАГОРОДНІЙ –УНІАН.)

У свою чергу, повідомляє «Дело», рядові співробітники офісу СДПУ(о) сподіваються, що найближчим часом партію чекають великі зміни.

Видання також інформує, що на жовтень намічене проведення чергового з`їзду цієї політичної сили.