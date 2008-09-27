У НУ-НС підозрюють, що Тимошенко лобіює російський гральний бізнес

Народний депутат від блоку НУ-НС Оксана Білозір обурена ініціативами Уряду про проведення громадських слухань щодо нових обмежень для грального бізнесу, про які заявила Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко.

У коментарі УНІАН депутат зазначила, що ці ініціативи є черговим "окозамилюванням" з боку політиків перед загрозою дострокових виборів.

Білозір нагадала, що "пройшло вже дев`ять місяців з того часу, як разом з колегами я внесла на розгляд Верховної Ради України проект Закону "Про державне врегулювання діяльності з проведення азартних ігор", однак, за цей час урядовці палець об палець не вдарили, щоб хоча б один із законопроектів був розглянутий.

"Які ще громадські слухання сьогодні необхідно проводити? – обурилася Білозір, - Люди благають – заберіть автомати з вулиць! Я переконана, що 99 відсотків буде за те, щоб винести гральні заклади не лише за межі центрів міст, як пропонує Юля Володимирівна, а взагалі за межі населених пунктів. І куди "за центр міста"? Якщо взяти Київ, це що на Троєщину, на Харківський масив? Так їх там і так достатньо!".

Нардеп також зауважила, що законопроект, про який останні дні “з таким апломбом” розповідають урядовці, на її думку, лобіює інтереси російських операторів грального бізнесу і жодним чином не захищає інтереси українських громадян. "Мені дуже прикро, що ті гральні заклади, які за наказом свого Президента Володимира Путіна росіяни прибрали з Москви, Петербурга, інших міст, сьогодні масово перебираються до Києва, Донецька, Львова, - додала Білозір. - Російська влада усвідомила, що неконтрольований гральний бізнес призводить до деградації суспільства, а нашим урядовцям ще потрібні громадські слухання...”