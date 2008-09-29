Андрієвський: бухгалтерія київського метро не повинна бути таємницею

До визначення чітких та прозорих правил формування тарифів на проїзд у громадському транспорті про можливе підвищення цін не може йти навіть мови. Про це заявив один з лідерів Блоку Віталія Кличка, депутат Київради Дмитро Андрієвський. За словами політика, сьогодні бухгалтерія як столичного метрополітену, так і інших комунальних транспортних підприємств є таємницею за сімома печатями. Хоча, за логікою, кожен киянин має володіти інформацією про прибутки, витрати комунальних підприємств та принципи формування тарифів на проїзд.

«Мною подано депутатський запит з метою виявити всі підводні камені формування тарифів, - зауважив Дмитро Андрієвський. – Ми хочемо ознайомитися із фінансовою документацією: які статті витрат утворюють нинішні тарифи, куди витрачаються кошти від комерційної діяльності метрополітену і наземного транспорту. Лише після ознайомлення з такими документами депутати Київради зможуть фахово обговорювати питання щодо підняття або не підняття ціни проїзду у тому ж метро».

На переконання Дмитра Андрієвського, у вкрай важливому питанні соціального захисту населення влада Києва зайняла позицію стороннього спостерігача. «Простіше за все взяти «зі стелі» нову цифру проїзду у метро та ухвалити її рішенням Київради. Відповідальна влада повинна діяти інакше. Поки не вивчене питання, поки не використані всі механізми захисту населення, піднімати ціни на проїзд – злочин», - підсумовує депутат.

Дмитро Андрієвський є депутатом Київради від Блоку Віталія Кличка та лідером Української селянської демократичної партії.