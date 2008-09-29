Гавриш вважає, що коаліція «верніться - я все вибачу» довго не протягне

Заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ вважає, що дострокові парламентські вибори є найбільш очевидним виходом з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ГАВРИШ повідомив журналістам на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи готова Україна прислухатись до закликів з боку офіційних осіб США та Євросоюзу не намагатись вирішити політичну кризу радикальними засобами, наприклад, шляхом проведення дострокових виборів, оскільки це фактично до нуля зменшить шанси отримання Україною ПДЧ у НАТО в грудні, С.ГАВРИШ зазначив, що для України заяви сформовані на рівні еліт США та Європи є принципово важливими, оскільки ключовим стратегічним завданням України є вступ саме до європейських та євроатлантичних структур. Тому, за словами заступника секретаря РНБО, якщо «США сформують відповідну позицію, як і ЄС, яка буде твердою і наближатись до ультиматуму, то, звичайно, що Україні буде важко приймати рішення інше». Тому, за словами С.ГАВРИША, українське політичне керівництво не може не прислухатись до позиції США та Європи.

З іншого боку, зазначив С.ГАВРИШ, формування штучної коаліції сьогодні – це значить залишити проблему відкритою. Він сказав, що, якщо буде створено коаліцію на умовах прем’єр-міністра «верніться і я вам все вибачу, але нічого не просіть», то зрозуміло, що ця коаліція довго існувати не буде, оскільки обслуговуватиме тільки інтереси політичної боротьби, але не буде дбати про національні інтереси. У цьому зв’язку С.ГАВРИШ вважає, що є тільки два варіанти. Перший з них це коаліція НУ-НС та ПР. На його думку, такий варіант дорівнює нулю, оскільки ПР зробила низку заяв, які докорінно суперечать ідеології НУ-НС. Другий варіант, це коаліція, яка має більшу вірогідність – це об’єднання НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина. За словами С.ГАВРИША, ця коаліція найбільш очікувана в суспільстві і є більш природною. Однак, за його словами, тут ключовим моментом є вибори Президента. На його думку, під час формування такої коаліції необхідно буде знайти взаємні гарантії на особистому рівні. Для цього, за його словами, треба сформувати певний «пакет стабільності», який має визначити, що «один з них, тут можна говорити тільки про В.ЮЩЕНКА, буде єдиним кандидатом на президентських виборах, а прем’єр-міністр, тобто Юлія ТИМОШЕНКО, отримує гарантії на те, що буде прем’єр-міністром впродовж наступної каденції Президента».

Заступник секретаря РНБО вважає, що така коаліція могла б стати певним фактором стабільності, який дозволив би розширити домовленості з країнами - членами НАТО, які, в свою чергу, висувають для України вимогу пов’язану з внутрішньополітичною стабільністю. Але С.ГАВРИШ вважає, що руйнівні процеси всередині такої можливої коаліції не дозволять їй відбутися. Враховуючи це, на його думку, дострокові вибори є найбільш очевидними з огляду на об’єктивний розвиток подій.