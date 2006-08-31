Литвин вважає, що ”Наша Україна” приречена

Колишній голова Верховної Ради, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН впевнений, що в Україні не складеться двопартійної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора пізно увечері на Житомирському обласному телебаченні під час передачі «З перших вуст».

Говорячи про можливість утворення в Україні двопартійної системи, В.ЛИТВИН зазначив, що в державі все робитиметься для того, щоб вибудувати однопартійну систему жорсткого ґатунку.

В.ЛИТВИН вважає, що в Україні не складеться двопартійна система, оскільки, за його словами, у державі на сьогодні партій у класичному розумінні цього слова, і тих, які представлені у владі, немає.

При цьому він розтлумачив це твердження. За його словами, «одні партії обміняли за вигідним курсом свої політичні дивіденди, а інші не є партіями у політологічному розумінні цього слова».

В.ЛИТВИН також повідомив, що мова йде, передусім, про бізнес-структури, які партії використовують як політичне прикриття.

Він також вважає, що партії типу НДП та «Наша Україна», що були створені як політичні структури, «приречені на існування на короткий період часу».

Підсумовуючи, В.ЛИТВИН зазначив, що розмови про двопартійну систему є заняттям для політологів, які намагаються собі знайти роботу між виборами, долучивши до цього тих людей, які, за його словами, сьогодні уособлюють собою владу, але мало розуміються на політичних питаннях.