Янукович піде в ялтинську школу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 1 вересня відвідає школу №2 у місті Ялта.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

За інформацією прес-служби, поздоровляти учнів і вчителів ялтинської школи №2 з Днем знань, крім голови Кабінету Міністрів, буде голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Радміну Віктор ПЛАКІДА.

Від`їзд до Ялти для акредитованих журналістів о 6.30 ранку від будівлі Радміну Криму.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перебуває в короткотерміновій відпустці в Криму.