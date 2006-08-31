Мороз радить студентам робити зарядку

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ пообіцяв студентам-медикам підготувати зміни в законодавство для забезпечення належного функціонування медичної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні в ході виступу на церемонії посвячення першокурсників у студенти Національного медичного університету ім. Богомольця.

«Я обіцяю зробити все, щоб система охорони здоров`я ставала на ноги міцно, тому що вона є основою стабільності в суспільстві», – сказав О.МОРОЗ.

За словами голови ВР, перш за все, йдеться про зміну законодавства, спрямовану на впровадження страхової медицини й створення спеціальних фондів.

Вітаючи першокурсників із початком навчання в Національному медичному університеті, О.МОРОЗ порадив їм починати популяризацію здорового способу життя з себе. «Потрібно робити зарядку, фізичні вправи й, перш за все, самим вести здоровий спосіб життя», - підкреслив голова ВР.

Довідка УНІАН. Цього року в Національний медичний університет ім. Богомольця вступили 1653 першокурсники з усіх регіонів України та іноземних держав – США, Канади, Греції, Великої Британії, країн СНД і Близького Сходу.

[ назад ]