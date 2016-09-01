Швеція готова поділитися досвідом у підготовці до "Євробачення"

Про це заявив новопризначений посол Швеції Мартін Хагстрьом, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що сьогодні заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від Хагстрьома.

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В свою чергу посол наголосив на незмінній політиці Швеції щодо підтримки України у вирішенні внутрішньо- та зовнішньополітичних викликів. Особливо було наголошено на готовності надавати допомогу в реалізації системних реформ в Україні.

Сторони висловилися за поглиблення співпраці у рамках міжнародних організацій, зокрема з урахуванням нещодавнього обрання Швеції до складу непостійних членів Ради безпеки ООН на період 2017-2018 років.

Відбувся також обмін думками з приводу подальших перспектив ініціативи «Східного партнерства».