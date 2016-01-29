Глава МЗС Польщі: політика Східного партнерства завершилася катастрофою через ілюзії

Як повідомляє Польське радіо, Вітольд Ващиковський під час промови у парламенті заявив, що Східне партнерство не дало країнам-учасницям (Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні) ніяких шансів на вступ до Євросоюзу.

Глава польського МЗС заявив, що міфом є переконання, що можна проводити хорошу східну політику через Євросоюз.

«Ця політика була відкинута нами. Вона створювала в цих країнах ілюзію, натомість не давала їм перспективу членства в Євросоюзі» - заявив Ващиковський.

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При цьому дипломат заявив, що політика, якої дотримувався попередній уряд партії «Громадянська платформа», «закінчилася катастрофою», бо Євромайдан поставив її під сумнів.

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Східне партнерство - це політика ЄС, яка має на меті зміцнити відносини зі східними сусідами євроспільноти. Ініціативу представила Польща за підтримки Швеції у 2008 році. Євросоюзну програму зміцнення співпраці з шістьма східними країнами ЄС - Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною - започатковано під час саміту у Празі в 2009 році.