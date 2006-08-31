Права Президента хоче врізати ще і Піскун

Колишній генеральний прокурор України, народний депутат з фракції Партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Святослав ПІСКУН висловлюється за обмеження права Президента України призначати суддів.

У коментарі УНІАН С.ПІСКУН зазначив, що при здійсненні реформи правоохоронних та судових органів необхідно зробити так, щоб суддів на перші п’ять років призначав не Президент, а Верховна Рада України.

Також він вважає, що Президент не повинен призначати голів судів, оскільки таким чином він може впливати на них через звільнення з посади. За словами депутата, необхідно це право передати такому колективному органу як ВР.

«Враховуючи суть політичної реформи, що ми парламентсько-президентська країна, необхідно обмежити права Президента з призначення суддів», - сказав С.ПІСКУН.

На його думку, голів судів має призначати або Верховна Рада України, або має бути запроваджена система, за якою судді конкретного суду самі б обирали собі голову. (Увага! Це речення уточнене - УНІАН.)

С.ПІСКУН розкритикував чергову спробу влади здійснити в Україні реформу судової гілки влади та правоохоронних органів. «Влада другий раз наступає на одні і ті ж граблі, які називаються «кіт у мішку», - сказав депутат.

Він переконаний, що перед тим як запроваджувати реформу, необхідно було провести широке громадське обговорення, а можливо, навіть референдум. «Якщо Президент або Секретаріат Президента зацікавлені в тому, щоб реформа справді відбулась не на словах, а на справі, вони повинні були зробити якесь суспільне опитування щодо цієї реформи, винести це питання на обговорення в рамках круглого столу, запитати думку експертів», - зазначив політик.

С.ПІСКУН вважає, що реформу можна «забалакати», як це вже зроблено із боротьбою із корупцією, із розкриттям резонансних злочинів. «Нам лишилось «забалакати» ще й реформу правоохоронних органів», - сказав він.

Екс-генпрокурор також зауважив, що сьогодні ні для кого не секрет те, що корумповані і судова система, і правоохоронна, і органи прокуратури. «Корупція є кругом в світі, але рівень цієї корупції може бути більше, може менше. Наша мета - зробити її якомога меншою, а для цього треба почути думку людей-спеціалістів», - сказав заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.