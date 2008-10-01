Тимошенко знає, що до її переговорів з Путіним готують провокації

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що газотранспортна система України не буде предметом переговорів з Росією про поставки природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Газотранспорта система, яка є державною власністю України, перебуває за межами всіх переговорних процесів, вона не може бути віддана ні в концесію, ні в спільне підприємство, ні в якесь спільне користування. 100% власності залишатиметься у держави», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр повідомила, що має у своєму розпорядженні інформацію про підготовку провокацій з питання ГТС у зв`язку з майбутніми переговорами в Москві про поставки природного газу в Україну.

«Я знаю, які провокації зараз здійснюються певними політиками. Я хочу запевнити, що жодна ціна на газ, ніяких успішних газових переговорів не можуть зашкодити національним інтересам», - наголосила вона.

Глава уряду наголосила, що під час переговорів у Москві 2 жовтня не має наміру відступати від національних інтересів держави.

«Ми ніколи ні на крок від наших національних інтересів не відійдемо. Я хочу, щоб це було відомо, і щоб чергові передвиборні технології не здійснювались на таких заявах, які, на жаль, сьогодні звучать з високих кабінетів українського істеблішменту. Мені шкода, що такий жалюгідний вигляд має український політикум», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що прийняті сьогодні на засіданні уряду директиви на переговори в Москві про поставки природного газу повністю кореспондуються з рішеннями РНБО України і дорученням Президента.

За її словами, директиви містять 4 основні позиції, зокрема необхідність підписання на урядовому рівні рамкових принципів, які передбачають гарантії з боку Росії із забезпечення балансу природного газу України, а також гарантії з боку України із забезпечення транзиту російського газу по своїй території.

Крім того, директиви передбачають проведення переговорів з формування формули встановлення ціни на газ для України. При цьому, як наголосила прем`єр, Україна має намір запропонувати Росії поетапний перехід на ринкову ціну впродовж кількох років.

Вона також повідомила, що в директивах передбачена позиція, пов`язана із забезпеченням російською стороною поставки технічного газу в Україну для забезпечення перекачування російського газу в Європу.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що однією з вихідних переговорних позицій України є перехід на формулу єдиного постачальника газу, яким має стати НАК «Нафтогаз України».