Яценюк має надію побачити порядок денний за підписом трьох фракцій

Ранкове засідання Верховної Ради відкрито, але оголошено перерву до 11-ї години.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, «ми не маємо порядку денного, як завжди, тому підемо зараз на нараду».

Він висловив сподівання, що порядок денний пленарного засідання на сьогодні «може з’явитися за підписом трьох фракцій (БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина – УНІАН), як анонсувалося вчора публічно».

А.ЯЦЕНЮК додав: «Тепер публічні заяви треба перевести у практичні дії», і «подивимося, що з цього вийде».