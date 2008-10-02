Литвин: ніхто не хоче жодної коаліції

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН пропонує не розглядати у парламенті законопроекти, які носять характер з’ясування стосунків між Президентом та прем’єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, ці законопроекти необхідно просто відкласти і не розглядати протягом року.

В.ЛИТВИН вважає, що на сьогодні «ніхто не хоче жодної коаліції». Він додав, що вранці отримав принципи діяльності нової коаліції, які нагадують пропозицію «купити квиток за свій рахунок всьому українському народові на війну».

Він наголосив, що все робиться для того, «щоб жодного рішення не було прийнято».

В.ЛИТВИН підкреслив, що фракція Блоку Литвина не голосувала за закони, які заветовані Президентом, і тому не бачить підстав брати участь у їх скасуванні.

За його словами, у фракцій БЮТ і НУ-НС є 228 голосі, то вони цілком можуть проголосувати за їх скасування.

В.ЛИТВИН також вважає недоцільним винесення на розгляд в другому читанні законопроектів про Держслужбу і про референдум, оскільки це призведе до блокування трибуни.

В.ЛИТВИН вважає, що вимога про прийняття заяви із засудженням Росії – «це рівнозначно тому, щоб оголосити війну і на наступний день чи в той же момент проголосити капітуляцію».

«Весь світ пішов вже далі, думає про інші проблеми, які існують, а нас хочуть повернути назад», - додав він.

В.ЛИТВИН підкреслив, що сьогодні «ВР женуть на вибори» і народних депутатів України «ведуть приречено на забій».

За його словами, складається таке враження, що фракції ще й виділять «людей, які б слідкували за тим, щоб ніхто не порушував черги в поході на забій».

В.ЛИТВИН наголосив, що «це абсурд».