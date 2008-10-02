Ющенко готовий підписати указ про розпуск парламенту (доповнена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий підписати указ про розпуск парламенту, якщо до закінчення визначеного Конституцією України терміну у Верховній Раді України не буде створено нової коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Львові.

“Я прихильник консультацій, я прихильник діалогів, я дам можливість політичним силам провести цей діалог, але якщо спільної заяви у відповідний термін (до 24-ї години сьогоднішнього дня – УНІАН) не буде, я скористуюсь правом розпуску парламенту”, - наголосив Президент

В.ЮЩЕНКО вважає, що скасовані сьогодні парламентом закони можуть бути лише початком переговорів про відновлення демократичної коаліції.

Він зазначив, що сьогоднішні рішення можуть стати лише основою для переговорів щодо створення коаліції Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна - Народна самооборона”, Блоку Литвина. Він зауважив, що необхідно ще вирішити багато питань, в тому числі й висловити спільну позицію щодо Грузії.

Президент висловив побоювання, що скасовані закони можуть бути прийняті знову через декілька днів.