Експерт: подорожчання проїзних квитків у Києві вигідне опозиції

Підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті та столичному метрополітені вигідно опозиційним фракціям у Київраді, оскільки дає їм додаткові можливості для критики міських властей. Як повідомляє прес-служба Київського центру політики та інформації, таку думку висловив аналітик центру Олександр РОМАНЮК.

«За підвищенням тарифів стоять депутати Київради від БЮТ та Блоку Віталія Кличка, – вважає експерт. – Зокрема, саме глава фракції БЮТ Олександр ЗІНЧЕНКО був керівником робочої групи з рішення транспортної кризи в столиці».

Водночас, за словами аналітика, відгідно до законодавству мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦКИЙ зобов`язаний підписати рішення, прийняте Київрадою. «Пан Зінченко зробив усе можливе, щоб у Черновецкого не залишалося зворотного шляху в питанні підвищення транспортних тарифів, оскільки це вже вирішено депутатами Київради», – відзначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Київрада ухвалила рішення «Про ситуацію в транспортній галузі м. Києва», яке передбачає підвищення цін на проїзд у міському транспорті.