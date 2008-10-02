УНП піде на вибори або в Блоці Ющенка, або з ВО "Свобода"

Українська народна партія розглядає два формати участі у парламентських виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це сказав лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО.

«За останні дні пропозицій, з ким УНП іти на вибори, до мене як до голови партії надходило багато. Учора ми попередньо обговорювали їх на Правлінні УНП. Реальними в партії вважають два формати», – сказав лідер Української народної партії.

Ю.КОСТЕНКО наголосив на головному принципі, за яким УНП «як 100-процентно українська політична сила» має намір підходити до вибору союзників. Пріоритетною ознакою союзників він називає «намір проводити в парламенті політику українських національних інтересів – економічних, геополітичних, гуманітарних». «Я говорю про роботу в парламенті України, а не УРСР чи Малоросійської губернії, та про відстоювання, а не здачу національних інтересів України під благовидним виглядом так званих компромісів», - наголосив політик.

З огляду на це, як перший реальний формат участі УНП у можливих виборах Ю.КОСТЕНКО назвав «в об’єднанні патріотичних сил в умовному блоці Віктора Ющенка», оскільки «Президент об’єктивно лишається на сьогодні єдиною гілкою влади, яка демонструє дотримання українських національних інтересів».

Другим прийнятним для УНП варіантом він назвав «об’єднання з ВО «Свобода».

Відповідаючи на запитання, чому, на відміну він НРУ, в УНП не підтримують пропозицію БЮТ йти разом на можливі вибори, Ю.КОСТЕНКО нагадав про принципові голосування БЮТ протягом останнього місяця – зокрема, щодо фактичного надання російській мові статусу офіційної, відмову засудити російську агресію проти Грузії, а також відмову уряду розпочати переговори щодо встановлення ринкових цін за базування ЧФ РФ в Криму, гальмування вступу до НАТО та також про літній дозвіл Кабміну завезти переморожене імпортне м’ясо, що негативно позначилося на становищі національного виробника.

«Голосування, проведені спільно з Партією регіонів, та дії уряду в україно-російських стосунках дають підстави стверджувати, що в питаннях дотримання національних інтересів – по всьому їх фронту – БЮТ вважає за можливе допускати серйозні відхилення. Для нас, як для ідеологічної партії, це неприйнятно», - заявив лідер Ю.КОСТЕНКО.