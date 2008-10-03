В інтерпретації Путіна, літак у Тимошенко «утащил мазурик»

Прем`єр-міністри Росії і України досягли угоди по постачаннях газу. Через три роки Україна почне купувати російський газ за ринковими цінами. Зараз Київ платить за тисячу кубометрів газу 179,5 доларів.

Тим часом, переговори могли і не відбутися, - заявляють прихильники Юлії Тимошенко. Вони звинувачують президента Ющенка в спробі зірвати зустріч Путіна і Тимошенко. Ющенко, за їх словами, під приводом поломки президентського борту, відібрав у Тимошенко літак, на якому вона збиралася летіти до Москви.

"Мазурик какой-то утащил самолет", - так прокоментував цей інцидент Володимир Путін.

Эхо Москвы

*** Словарь воровского жаргона: мазурик - каpманный воp, тpуп человека

***Стаття зі словника Даля: новг. мазурник, мазурин (от мазур. поляк или от мозуля, замарашка, оборванец?), карманный вор, комнатный и уличный в городах, особенно в столицах, где они придумали свой язык, байковый или музыку.