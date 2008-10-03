У НУ-НС пояснили, що якщо вибори будуть, то це - через Литвина

Народний депутат, член фракции НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА вважає, що вихід Блоку Литвина з переговорного процесу стосовно створення коаліції свідчить про зацікавленість цієї політичної сили у дострокових виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За її словами, Блок Литвина зацікавлений у збільшенні свого впливу і не має наміру обмежуватись якоюсь однією посадою.

«У нього (лідера блоку Володимира ЛИТВИНА) сьогодні пряма зацікавленість у позачергових виборах, і те, що вони виходять зараз з переговорного процесу, це значить, що він бере на себе повну відповідальність за те, що позачергові вибори будуть, тому що він добре розуміє, що коаліція двох просто не складається арифметично», - сказала К.ЛЯПІНА.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в прямому ефірі “5 каналу” В.ЛИТВИН заявив, що його політична сила не братиме участі в політичних “розводках” Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

“Блок Литвина рішуче засуджує шантаж й ультиматуми, відверту брехню й цинічну напівправду, що ллється з вуст безвідповідальних можновладців. Ми й надалі займатимемо виключно відповідальну позицію, і вимагаємо відповідальних дій від державних керманичів”, - сказав він. “За таких обставин ми вважаємо для себе неприйнятною участь у цинічних політичних “розводках”, - додав В.ЛИТВИН

На уточнююче запитання, чи означає його заява те, що Блок Литвина більше не братиме участі у переговорах про створення коаліції, В.ЛИТВИН не дав прямої відповіді: “Ми будемо вести діалог з усім парламентом, з усіма фракціями, але хочу сказати: участі у політичних “розводках” ми брати не будемо. Тому що сьогодні один ультиматум - проголосували, однак це нічого не дає, бо через 10 днів можуть все переголосувати”.

Сьогодні, 3 жовтня, член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ заявив, що вважає нереальним створення коаліції у складі фракцій БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина. За його словами, Блок Литвина не може брати участі у консультаціях щодо створення коаліції, оскільки вони є прикриттям того, щоб жодна політична сила не встигла зробити певних кроків, «аби завадити штучним достроковим виборам».