Тимошенко вважає, що Ющенко відмовив Литвину

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмовив Володимиру ЛИТВИНУ і фракції Блоку ЛИТВИНА в приєднанні до демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Мені дуже шкода, що Блоку Литвина по суті справи Президент України відмовив в участі в демократичній коаліції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи вихід фракції Блоку Литвина з переговорного процесу з відновлення діяльності демократичної коаліції в парламенті.

При цьому прем`єр-міністр підкреслила, що вона використовувала всі можливості для того, щоб утримати фракцію Блоку Литвина в переговорному процесі.

Ю.ТИМОШЕНКО в той же час сподівається, що з часом Блок Литвина приєднатися до демократичної коаліції.

Глава уряду також розраховує, що сьогодні фракція НУ-НС, засідання якої заплановане на 13.00, прийме рішення про відновлення своєї діяльності в складі демократичної коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 жовтня, член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ заявив, що вважає нереальним створення коаліції в складі фракцій БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.

За його словами, Блок Литвина не може брати участі в консультаціях щодо створення коаліції, оскільки вони є прикриттям того, щоб жодна політична сила не встигла зробити певних кроків, «аби перешкодити штучним достроковим виборам».