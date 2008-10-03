У Тимошенко розказали, чиїм літаком та за чиї гроші літала прем'єр

Секретаріат Кабінету міністрів для перельоту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Москви 2 жовтня скористався послугами приватного авіаперевізника Словенії, який надав для цих цілей восьмимісний літак «Сессна», яким управляв словенський екіпаж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив керівник апарату Секретаріату Кабміну Михайло ЛЕВІНСЬКИЙ.

«Ми в першу чергу звернулися до Державного управління справами Президента, керівник Ігор ТАРАСЮК був в аеропорту «Бориспіль» з цього питання, але він нас повідомив, що літак Іл-62, на якому летів король Швеції, знаходиться в Миколаєві і може повернутися до Києва тільки через 2 години, а інші літаки, які вони могли нам надати, будуть ще пізніше. У зв`язку з цим ми звернулися до комерційних компаній-авіаперевізників, які б могли надати нам послугу з перевезення якщо не всієї, то хоча б частини делегації до Москви», - сказав М.ЛЕВІНСЬКИЙ.

За його словами, приватна компанія із Словенії запропонувала два можливі літаки, одним з яких і скористалася частина урядової делегації на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО. «Це був восьмимісний літак «Сессна» із словенським екіпажем, який був вільний на цей момент і згодився виконати цей переліт», - додав він.

М.ЛЕВІНСЬКИЙ також повідомив, що уряд перерахує словенській авіакомпанії кошти за надання послуг. «Всі ці витрати покриватиме наш фінансово-господарський департамент Секретаріату Кабінету міністрів. Такі витрати передбачені, і вони будуть здійснені», - сказав керівник апарату.

Водночас він не уточнив вартість польоту, зазначивши, що переліт урядової делегації трьома літаками обходиться дорожче, ніж переліт на одному борту, як це планувалося раніше. «Ми за планований рейс заздалегідь заплатили Державному авіаційному підприємству «Україна», вони повинні повернути кошти за нездійснений рейс, і ми їх перерахуємо тій компанії, яка виконала рейс», - пояснив М.ЛЕВІНСЬКИЙ.