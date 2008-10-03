Кириленко: засідання НУ-НС призначає прем’єр, а депутати про це не знають

Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що окрема позиція 18-ти народних депутатів від НУ-НС провокує зрив переговорного процесу щодо створення нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи засідання фракції, в якому взяли участь 18 народних депутатів. Після засідання лідери 5 політичних партій з блоку НУ-НС вимагали скликати засідання фракції та політради, щоб терміново підписати коаліційну угоду і припинити консультації.

За словами В.КИРИЛЕНКА, 18 народних депутатів не можуть ухвалювати рішення за всю фракцію, і ця їхня позиція є неприйнятною.

«Більше того, така поведінка є просто зривом переговорів. Така поведінка є черговим провокуванням напруги в тій ситуації, коли взаємний діалог лише ледь-ледь відновився і ледь-ледь налагодився», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО висловив обурення, що засідання групи 18-ти народних депутатів, яке відбулося сьогодні, «призначається з вулиці Грушевського, і прем’єр-міністр призначає засідання фракції НУ-НС на 13 годину, коли ніхто з депутатів про це не знає».