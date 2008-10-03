Ющенко призначив своїм радником Верховного отамана
19:08, 03 жовтня 2008Політика
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Указ - на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Ігоря ВАРДИНЦЯ своїм радником.
Текст відповідного Указу оприлюднений на офіційному сайті глави держави.
Довідка УНІАН. І.ВАРДИНЕЦЬ - Верховний отаман “Українського козацтва”. Це міжнародна громадська організація, що об’єднує громадян України та активістів української діаспори.
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