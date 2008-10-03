Ющенко призначив своїм радником Верховного отамана

19:08, 03 жовтня 2008
Політика
1695 0

Указ - на офіційному  сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Ігоря ВАРДИНЦЯ своїм радником.

Текст відповідного Указу оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. І.ВАРДИНЕЦЬ - Верховний отаман “Українського козацтва”. Це міжнародна громадська організація, що об’єднує громадян України та активістів української діаспори.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter