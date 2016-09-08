У МЗС пояснили, чому змінилася риторика Путіна щодо "нормандського формату" (відео)

Про це заявив директор Департаменту політики та комунікації МЗС України Олексій Макеєв, передає 5 канал.

"Після саміту в Гуанчжоу риторика (Росії щодо "нормандського формату" – Ред.) змінилася абсолютно. І це сталося тому, що перед самітом президент провів низку телефонних розмов зі світовими лідерами і фактично на майданчику в Гуанчжоу лідери світових держав виходили з українською позицією, коли контактували з Путіним", – зазначив він.

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Макеєв зауважив: "Важливо не сама зустріч як така, важливо, чи ця зустріч принесе результат, дозволить вийти з цього зачарованого кола або, я б навіть сказав, із того глухого кута, куди весь процес завела Російська Федерація, не бажаючи виконувати пункт 1, 2,3, 4 і аж до останнього".

Зі слів директора Департаменту політики та комунікації МЗС, українська сторона наразі не бачить особливого підґрунтя для проведення зустрічі у "нормандському форматі".

"Щойно ми з нашими партнерами побачимо, що є шанс на досягнення реальних домовленостей, як вийти з цього глухого кута, коли ми побачимо, що російська сторона дійсно готова припинити вогонь, готова виконати всі безпекові елементи... тоді ми будемо готові до проведення зустрічі", – зазначив Макеєв.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що дату зустрічі у "нормандському форматі" не визначено, спочатку необхідно провести експертну роботу.