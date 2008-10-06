Ківалов порахував, коли Ющенко отримає право розпустити ВР

15:53, 06 жовтня 2008
Політика
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Вибори не раніше 15 лютого?

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, член парламентської фракції Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО отримає право розпустити ВР не раніше 15 листопада, а позачергові вибори можна призначити не раніше 15 лютого майбутнього року.

Як повідомляє прес-служба народного депутата, С.КІВАЛОВ сказав, що, згідно з Конституцією, нинішній парламент, обраний на дострокових виборах, не можна розпускати щонайменше рік після обрання, а цей термін «закінчиться тільки 14 листопада 2008 року».

За його словами, «відлік відбувається з 15 листопада минулого року, коли ЦВК своєю постановою зареєструвала 300-го народного депутата, що означало, згідно зі статтею 82 Конституції, обрання Верховної Ради».

С.КІВАЛОВ вважає, що, виходячи з цього, Президент України отримає право припинити повноваження Верховної Ради не раніше 15 листопада. «Якщо він розпустить парламент того ж дня, то вибори зобов`язаний призначити протягом двох місяців», - додав С.КІВАЛОВ.

За його словами, на сьогодні «набрав чинності закон про реєстр виборців, який вимагає за два місяці до будь-яких виборів видати повну електронну копію реєстру представникам політичних партій» і, враховуючи вимоги нового закону, «вибори можна буде призначити не раніше 15 лютого».

 

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