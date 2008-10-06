Ющенко передав Меркель привітання з Днем німецької єдності

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО обговорив із заступником голови фракції СДПН німецького Бундестагу В.КОЛЬБОВИМ питання розвитку зовнішньополітичної та безпекової ситуації в Європі, подальшого сприяння з боку Німеччини процесу європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також поглиблення міжпарламентських зв’язків між Україною та ФРН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, зустріч відбулась у рамках робочого візиту В.ОГРИЗКА до Німеччини.

Предметом обговорення було також питання міжнародного визнання Голодомору в Україні 1932-33 років.

Крім того, В.ОГРИЗКО зустрівся з радником Федерального канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики К.ХОЙСГЕНОМ. Сторони обговорили актуальний стан розвитку українсько-німецьких відносин, а також питання євроатлантичної безпеки у контексті врегулювання ситуації у Грузії.

Міністр передав лист-поздоровлення Президента України Віктора ЮЩЕНКА Федеральному канцлеру Німеччини Ангелі МЕРКЕЛЬ з нагоди святкування Дня німецької єдності.

День німецької єдності (Tag der Deutschen Einheit) - з 1990 р. національне свято Німеччини, відзначається відповідно до Договору про об`єднання ФРН і НДР, 3 жовтня.