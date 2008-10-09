Янукович думає, що попит помаранчевих не задовольнить і меблева фабрика

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що рішення про розпуск парламенту вдарить по діючий владі.

Про це він сказав у звернені до народу, що транслювали центральні телеканали.

“Це удар дзвону, який дзвонить по діючий владі. Влада поставила країну на межу банкрутства. З’ясовувати, хто в цьому винен, немає сенсу ”, - наголосив він.

За словами лідера Партії регіонів, винна вся “помаранчева команда”. Він звинуватив їх в економічних негараздах країни та знеціненні заощаджень громадян.

“Довівши країну до руїни, нинішня влада другий раз штовхнула суспільство до чергових позачергових парламентських виборів”, - сказав він. В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що Партія регіонів була проти такої політики й пропонувала домовлятись, але не заради посад, а заради покращення життя людей. “Однак помаранчевих цікавили лише крісла. Їм потрібно стільки владних крісел, що не вистачить цілої меблевої фабрики”, - сказав він.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що його партія як відповідальна політична сила буде об’єднувати суспільство після виборів не навколо партійних кольорів, а навколо програм поліпшення життя людей.