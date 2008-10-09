У БЮТ вважають, що Ющенко розпустив Раду з подачі Ахметова
«Навіть розпустити нормально не можемо»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже підписав указ про розпуск парламенту. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради України, народний депутат від фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО в ефірі "5 каналу".
"За моєю інформацією, указ підписаний, і завтра він з`явиться в парламенті", - сказав він.
В той же час М.ТОМЕНКО вважає неправильним, що звернення про розпуск парламенту передається в запису в той час, коли глава держави знаходиться в Італії. "Ми навіть розпустити парламент нормально не можемо", - відзначив він.
М.ТОМЕНКО висловив думку, що домовленість про перевибори досягнута В.ЮЩЕНКОМ і одним з керівників Партії регіонів Рінатом АХМЕТОВИМ.
При цьому він підтвердив, що БЮТ не має намір забезпечувати перевибори парламенту участю в голосуваннях по виборчих законах, а залишає це право ініціаторам розпуску Верховної Ради.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Президент України В.ЮЩЕНКО оголосив про припинення повноважень Верховної Ради України 6-го скликання і про проведення позачергових виборів.
Поки на офіційному сайті Президента відповідний указ не обнародуваний.