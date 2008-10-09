У БЮТ вважають, що Ющенко розпустив Раду з подачі Ахметова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже підписав указ про розпуск парламенту. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради України, народний депутат від фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО в ефірі "5 каналу".

"За моєю інформацією, указ підписаний, і завтра він з`явиться в парламенті", - сказав він.

В той же час М.ТОМЕНКО вважає неправильним, що звернення про розпуск парламенту передається в запису в той час, коли глава держави знаходиться в Італії. "Ми навіть розпустити парламент нормально не можемо", - відзначив він.

М.ТОМЕНКО висловив думку, що домовленість про перевибори досягнута В.ЮЩЕНКОМ і одним з керівників Партії регіонів Рінатом АХМЕТОВИМ.

При цьому він підтвердив, що БЮТ не має намір забезпечувати перевибори парламенту участю в голосуваннях по виборчих законах, а залишає це право ініціаторам розпуску Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Президент України В.ЮЩЕНКО оголосив про припинення повноважень Верховної Ради України 6-го скликання і про проведення позачергових виборів.

Поки на офіційному сайті Президента відповідний указ не обнародуваний.