Андрієвський назвав дві причини нинішньої кризи

Українська селянська демократична партія найближчим часом визначиться із форматом участі у дострокових парламентських виборах. Про це в інтерв‘ю журналістам заявив лідер цієї політичної сили Дмитро Андрієвський. За його словами, головною місією участі УСелДП у виборах стане оновлення політичної еліти України.

«Причин нинішньої кризи дві, - вважає політик. - По перше, це боротьба власних амбіцій нинішніх керманичів держави, а по-друге -їхнє тотальне невміння бути ефективними менеджерами та державними управлінцями. Саме тому Українська селянська демократична партія твердо стоїть на позиції необхідності радикальної зміни політичної еліти країни».

На переконання Дмитра Андрієвського, лише нове покоління політиків здатне провести в Україні всі необхідні реформи, які виведуть країну на один рівень із провідними країнами світу.

Відповідаючи на питання з ким блокуватиметься партія, Андрієвський наголосив, що керівні органи УСелДП вже тривалий час проводять консультації і переговори із можливими союзниками на майбутніх парламентських виборах.

«Партія визначиться найближчим часом, - повідомив він журналістам. - У листопаді ми проведемо з`їзд, на якому остаточно зафіксуємо формат участі у виборах до Верховної Ради».

Дмитро Андрієвський є Головою Української селянської демократичної партії та депутатом Київради від Блоку Віталія Кличка.