А Тимошенко подякувала працівникам пошти

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подякувала працівникам пошти за допомогу під час виконання урядової програми з повернення коштів вкладникам Ощадбанку СРСР.

Про це йдеться у привітанні голови уряду з нагоди Всесвітнього дня пошти, повідомляє управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Ви проявили мужність та небайдужість, коли приносили людям із західних регіонів компенсації за майно, втрачене внаслідок цьогорічної стихії. Тоді і зараз ви були своєрідним місточком між Урядом та громадянами. Тепер, під час складної політичної ситуації, завдяки вашій праці, я дізнаюся про велику підтримку нашого уряду людьми. Щодня я отримую сотні листів від громадян з найвіддаленіших куточків України”, - йдеться в привітанні.

“В них і найвідвертіші слова підтримки, і біль та занепокоєння, пропозиції і нарікання. Все це надихає на роботу, відкриває друге – третє - четверте дихання...”, - наголошує прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала працю листонош героїчною. “Незважаючи на пори року, у сніг та дощ, ви несете людям добрі вісточки від близьких, де б вони не були”, - зауважила вона.

“Щодня мільйони наших співвітчизників відправляють та отримують листи, телеграми, бандеролі, посилки, користуються послугами пошти. Поштарі щоденно дають громадянам можливість дізнаватися про події в країні та світі з газет та журналів”, - йдеться у привітанні.

За словами прем’єра, навіть сьогодні, у часи, коли весь світ живе за високими технологіями і поштове листування замінили Інтернет і телефон, працівники пошти для багатьох людей залишаються помічниками у спілкуванні з оточуючим світом, рідними та близькими. “Протягом останніх десятиліть світ стрімко змінився, вже нікого не здивуєш дзвінками з-за океану чи електронними листами. Проте надзвичайну радість викликають листи, написані від руки, листівки та телеграми, які приносите ви. Переконана, що чудова традиція листування не лише збережеться, а й отримає нове життя”, - підкреслює Ю.ТИМОШЕНКО.