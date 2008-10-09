БЮТ збирається покликати під свої знамена 26 депутатів НУ-НС

Заступник голови фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ вважає, що БЮТ має включити до прохідної частини свого виборчого списку усіх депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, які підписалися за відновлення демократичної коаліції у парламенті шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я впевнений, що ми запропонуємо кожному народному депутату з блоку НУ-НС, які підписалися за рішення про відновлення коаліції з БЮТ, місця в прохідній частині списку», - сказав він.

Водночас А.ПОРТНОВ зазначив, що остаточного рішення з цього питання наразі не ухвалено.

А.ПОРТНОВ також повідомив, що під час сьогоднішнього засідання фракції БЮТ, яке відбудеться увечері, буде розглядатися питання щодо можливої відставки Ю.ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра.

Як повідомив кореспонденту УНІАН народний депутат з фракції НУ-НС Володимир АР’ЄВ, підписи за відновлення коаліції з БЮТ поставили 26 депутатів НУ-НС.