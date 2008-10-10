Ющенко знайшов час для бесіди з бунтівниками проти Тарасюка

Члени Політради Народного руху України Ярослав КЕНДЗЬОР, Іван СТОЙКО та Роман ТКАЧ просять про зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За даними прес-служби, Президент ймовірно прийме членів Політради НРУ сьогодні о 12.00.

Представники ЗМІ, які бажають поспілкуватися з Я.КЕНДЗЬОРОМ, І.СТОЙКОМ та Р.ТКАЧОМ, матимуть таку можливість орієнтовно о 12.30 біля 3-го під`їзду будівлі Секретаріату Президента України (вул. Банкова, 11), сказали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Ярослав КЕНДЗЬОР (фракція НУ-НС) звинувачує керівництво Народного руху України в змові з БЮТ заради місця в спискута міністерських портфелів в майбутньому.

Він зазначив, що «керівництво НРУ поєднав з БЮТ прагматичний інтерес».