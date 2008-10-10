У Народному Русі - бунт: депутати не хочуть лягати під Тимошенко

Народний депутат України Ярослав КЕНДЗЬОР (фракція НУ-НС) звинувачує керівництво Народного руху України в змові з БЮТ заради місця в списку та міністерських портфелів в майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на прес-конференції.

Він зазначив, що «керівництво НРУ поєднав з БЮТ прагматичний інтерес».

«Керівництву НРУ потрібна гарантія отримання кількох депутатських мандатів, обіцянка кількох міністерських посад», - наголосив Я.КЕНДЗЬОР.

За його словами, в той же час для БЮТ «є надзвичайно важливо отримати бренд легендарного НРУ для того, щоб облагородити свою космополітичну, напівкримінальну наготу брендом НРУ».

Він повідомив, що незабаром має бути з’їзд партії і керівництвом партії «робляться колосальні зусилля, чиниться шалений тиск і батогом, і пряником», щоб змусити крайові організації підтримати рішення про блокування на виборах із БЮТ.

Він стверджує, що цю позицію на сьогодні не підтримують крайові організації Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Київської, Полтавської і частково Сумської організацій, до яких входить більше половини членів НРУ.

На прес-конференції також виступили народні депутати України із фракції НУ-НС, які є членами НРУ, - Іван СТОЙКО, Роман ТКАЧ – і підтримали цю позицію Я. КЕНДЗЬОРА.

Вони не виключають можливості призупинення свого членства в партії в разі, якщо буде прийнято рішення про співробітництво із БЮТ.

Я.КЕНДЗЬОР підкреслив, що вони виступають за співпрацю на виборах із президентським блоком.