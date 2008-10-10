Кожен закон Верховної Ради коштує 10 мільйонів

Кожен закон Верховної ради VI скликання коштував держбюджету 10 мільйонів гривень. У попередньому складі парламенту законотворчість обходилася в три рази дешевше. Такі невтішні підрахунки «Дела». За свою каденцію народні депутати діючого скликання прийняли 80 законів. Цей обсяг роботи обійшовся державі приблизно в 800 мільйонів гривень — стільки коштів було виділено на життєдіяльність Верховної Ради з жовтня 2007 року до сьогодні. Легко порахувати, що вартість одного прийнятого закону досягла пікової величини в 10 мільйонів гривень. Попереднє скликання парламенту, проіснувавши трохи більше року, встигло прийняти більше 240 законів. Тоді вартість одного законодавчого акту становилда приблизно три мільйони гривень. При цьому нинішні депутати забезпечені значно краще за своїх попередників.

Щомісячно в їх розпорядження надходить 52 тисячі гривень, з яких 17,5 тисячі — зарплата, стільки ж — засоби на «здійснення депутатських повноважень» і ще 17,5 тисячі виділяються на штат помічників-консультантів. Депутати попереднього скликання одержували зарплату у розмірі 13 тисяч, 10 тисяч гривень їм нараховувалося на «повноваження» і ще 10 тисяч розподілялися між депутатськими помічниками.

І це – не беручи до уваги квартир, автотранспорту і інших пільг на зразок безкоштовного медичного обслуговування, яке також не гарантує безперебійне функціонування організмів нардепів: на санаторно-курортне лікування країна кожному з них щорічно виділяє до 35 тисяч гривень.